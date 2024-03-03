30410 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 149

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 9 مجازر في قطاع غزة المنكوب راح ضحيتها 90 شهيداً و177 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الاحتلال واصل عدوانه لليوم الـ 149 على مختلف مناطق القطاع بأشكال متعددة ما بين إعدامات ميدانية ومجازر وإبادة جماعية ومسح لأحياء سكنية بمن فيها، ما أدى إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 30410 شهداء و71700 جريح، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الأطفال المتوفين في مشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة إلى 15 شهيداً، بسبب سوء التغذية وعدم توافر العلاج والوقود بالمستشفى، مبينة أن 6 أطفال في العناية المركزة مهددة حياتهم بالخطر نتيجة سوء التغذية.

واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى 26 شهيداً وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال المنازل في رفح جنوب القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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