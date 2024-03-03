إحداث وحدة لمعالجة اللاشمانيا في المخرم بريف حمص

حمص-سانا

أحدثت مديرية صحة حمص وحدة لمعالجة اللاشمانيا مجهزة بالأدوات اللازمة والكادر الصحي المدرب في مركز الرعاية الصحية في منطقة المخرم بريف حمص الشرقي.

وأشار الدكتور عصمت دلة رئيس المنطقة الصحية في المخرم في تصريح لمراسلة سانا إلى أن إحداث وحدة المعالجة في المنطقة مهم لتخفيف العبء المادي وعناء السفر عن المرضى الذين كانوا يضطرون للسفر للحصول على العلاج اللازم.

ولفت دلة إلى أنه تم تزويد مخبر المركز بمجهر خاص لتحليل اللاشمانيا مع جميع أدواته اللازمة، حيث يتم قبول المرضى في الوحدة عن طريق التشخيص السريري من قبل طبيب جلدية أو بالتحليل المخبري الذي يعطي نتيجة أدق.

وبين دلة أن الوحدة تقدم الأدوية العلاجية للمرضى “الموضعية والحقن العضلي” ضمن الوحدة التي تستقبل أكثر من 15 مريضاً أسبوعياً، وتقدم العلاج للمرضى الجدد وللمصابين من عدة أشهر حتى انتهاء فترة العلاج التي تمتد لفترة تصل إلى 6 أشهر، كون الإصابة باللاشمانيا تحمل فترة حضانة تظهر من عدة أسابيع إلى شهرين.

رشا محرز

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency