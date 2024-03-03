إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة دعم أصحاب المشروعات الصغيرة في السويداء

السويداء-سانا

أطلقت مؤسسة عين الزمان للتنمية الاجتماعية بالسويداء المرحلة الثانية من تعاونيات مشروع سبل العيش الهادفة إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة بشكل جماعي.

وذكر المدير التنفيذي للمؤسسة باسل نصر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن مشروع التعاونيات الذي سبقته مرحلة تدريبية للأفراد سيقوم بدمج عدد منهم في مكان واحد مجهز ودعمهم لتصنيع وبيع المنتجات الغذائية وتسويقها.

وبين نصر أن هذه التعاونيات يبلغ عددها 15 تعاونية، ويستفيد منها 90 صاحب مشروع في مختلف مناطق المحافظة مع توفير فرص عمل للشباب للمتدربين بالمشروع.

وكانت المرحلة الأولى لمشروع سبل العيش في المؤسسة انطلقت عام 2021 كتجربة نوعية للتكافل المجتمعي، عبر تقديم منح تنموية خاصة بإقامة مشروعات صغيرة.

عمر الطويل

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