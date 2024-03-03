متظاهرون في باريس يرفضون إرسال جنود غربيين إلى أوكرانيا

باريس-سانا

تظاهرت حشود من الفرنسيين في العاصمة باريس، رفضاً لإرسال قوات من دول الغرب إلى أوكرانيا.

وقال فلوريان فيليب زعيم “حزب الوطنيين” الذي نظم المظاهرة في تصريح لوكالة تاس: “جئنا لنقول إننا لا نوافق على تصعيد الصراع في أوكرانيا، وإنه يتعين على المشرعين أن يطالبوا بمناقشة هذه القضية في البرلمان وطرحها للتصويت على النحو المنصوص عليه في الدستور الفرنسي”.

وأضاف: “أحد أهدافنا هو انسحاب فرنسا من حلف شمال الأطلسي، هذا التحالف يدفعنا باستمرار نحو الحرب ويبحث عن أعداء”، مضيفاً: إن الاتحاد الأوروبي يحذو حذوه.

ومزق المتظاهرون أعلام الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ولوحوا بالأعلام الفرنسية بدلاً من ذلك وحملوا لافتات كتب عليها “لسنا على استعداد للموت من أجل أوكرانيا” و”دعونا نتوقف عن ضخ الأسلحة إلى كييف” و”من أجل حل سلمي في أوكرانيا”.

وطالب المتظاهرون كذلك بانسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي والتوقف عن كونها عضواً في حلف شمال الأطلسي.

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