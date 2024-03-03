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الدفاع الجوي الروسي يعدل منظومته للصواريخ قصيرة المدى

2024-03-03

موسكو-سانا

أعلن مصنع كوبول الروسي للصناعات العسكرية في إيجيفسك عزمه إجراء تعديل جذري على منظومة (تور) للصواريخ قصيرة المدى المضادة للطيران.

وقال مدير عام المصنع الكهروميكانيكي رفانيل زياتينوف في حديث لمجلة (ناسيانالنايا أوبورونا) الدفاع الوطني: “يعمل مهندسو المصنع على تحقيق عملية أخرى لتعديل منظومة الدفاع الجوي التي تنتمي لأسرة (تور) للصواريخ قصيرة المدى”، موضحاً أن الإمكانيات القتالية والاستثمارية للمنظومة المستقبلية قصيرة المدى ستزداد أضعافاً وستختلف جذرياً عن نموذجي (تور- إم 2) و(تور-إم 1).

وأشار مدير المصنع الروسي إلى أن المصنع يقوم حالياً بالبحوث العلمية والتصميمية في مجال تطوير منتجات أخرى ذات الاستخدام الخاص والمزدوج المدني والعسكري.

يذكر أن منظومة (تور) للدفاع الجوي مخصصة لحماية الصفوف الأولى في تشكيلات المشاة الميكانيكية من ضربات الصواريخ والقنابل الجوية الحائمة والطائرات والمروحيات والطائرات المسيّرة.

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