مظاهرات في مدن عدة حول العالم تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

عواصم-سانا

شهد عدد من العواصم والمدن حول العالم مظاهرات حاشدة تنديداً باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الآلاف شاركوا في مظاهرات نظمت في العواصم اللبنانية بيروت والفرنسية باريس والدنماركية كوبنهاغن والهولندية أمستردام والنمساوية فيينا والنرويجية أوسلو والبريطانية لندن واليابانية طوكيو بالإضافة إلى مدن شتوتغارت الألمانية ومالمو السويدية وميلانو الإيطالية دعماً للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني داعين إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة قادة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني.

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