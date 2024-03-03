العدو الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة آخرين جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلن العدو الإسرائيلي مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة 13 آخرين أربعة منهم بجروح خطيرة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ولا يعترف الاحتلال بأعداد قتلاه وخسائره الحقيقية في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية التي تواصل التصدي لقواته في القطاع وتقتل وتصيب يومياً العشرات من ضباطه وجنوده وتدمر آلياته.

من جهتها استهدفت المقاومة الفلسطينية بعبوتين مضادتين للأفراد قوة راجلة للعدو شمال خان يونس كما استهدفت بعبوات “شواظ” وبقذائف الياسين 105 دبابتين من نوع “ميركافا” للعدو جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

كما اسقطت المقاومة بصاروخ سام 7 طائرة دون طيار للعدو من نوع “هيرمس 900″ في بيت لاهيا شمال القطاع وسيطرت على طائرة مسيرة من طراز”سكاي لارك” جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

كما قصفت المقاومة الفلسطينية عدداً من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قطاع غزة برشقة صاروخية رداً على مجازره المستمرة في القطاع.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency