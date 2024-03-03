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الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعتي لينينغراد وبيلغورود

2024-03-02

موسكو-سانا

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي اليوم طائرات أوكرانية بدون طيار في مقاطعتي لينينغراد وبيلغورود الروسيتين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم “إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجومين إرهابيين باستخدام طائرات بدون طيار فوق أراضي منطقتي لينينغراد وبيلغورود وتم تدميرها”.

ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في المقاطعات الحدودية مع روسيا.

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