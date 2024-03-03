انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق

دمشق-سانا

بمشاركة نحو خمسين نحالاً انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان العسل الخامس بمدينة تشرين الرياضية بدمشق.

وتنوعت معروضات المهرجان الذي يقيمه فرع سورية لاتحاد النحالين العرب بالتعاون مع وزارة الزراعة ومشاركة اتحاد الغرف الزراعية ونقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين واتحاد الفلاحين بين العسل بأنواعه والمنتجات الغذائية والطبية والتجميلية التي يدخل في تركيبها العسل إضافة إلى منتجات غذائية يعرضها عدد من الشركات قبيل شهر رمضان المبارك.

معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور رامي العلي أوضح في تصريح لمراسل سانا أن عدد الأسر العاملة في مجال تربية النحل يبلغ حوالي 17 ألف أسرة والوزارة تقوم من خلال مراكزها في المحافظات بتصنيع وبيع الخلايا للفلاحين بأسعار تشجيعية كما تشارك بجناح خاص في المهرجان يتضمن النحل ودودة الحرير ومنتجات مصنعة من الحرير.

بدوره مدير الاقتصاد الزراعي في الوزارة الدكتور أحمد دياب بين أن الهدف من المهرجان هو التسويق لقطاع العسل بالتشاركية بين الوزارة واتحاد النحالين العرب والأمانة السورية للتنمية وربط منتج العسل مع المستهلك بشكل مباشر وتقديمه بسعر مناسب وجودة عالية ومواصفات تتطابق مع المواصفات القياسية السورية.

نائب رئيس اتحاد النحالين العرب فرع سورية الدكتور سليم زهوة لفت إلى أن المعرض أصبح تقليداً للترويج وتسويق منتجات العسل مبيناً أن الاتحاد يعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة لمعالجة مشاكل النحالين وخاصة انتشار حشرة “الفاروا” وإعداد مشاريع لتحويل الخرائط العادية إلى خرائط رقمية تساعد النحال على معرفة المناطق التي تتواجد فيها المراعي لنقل الخلايا إليها وتحديد الحمولة النحلية لكل مرعى وهذا ما يساعد في الحد من نفقات نقل الخلايا التي تشكل نسبة عالية من تكاليف الإنتاج.

ومن المشاركين بين النحال أمجد علي من قرية القنجرة في ريف اللاذقية لمراسل سانا أنه بدأ بمشروعه منذ نحو ثلاثة عشر عاماً لافتاً إلى وجود عدد من الصعوبات التي تواجه مهنة النحال مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم وجود عناصر شابة جديدة تدخل إلى المهنة وصعوبة اختيار المراعي نتيجة الظروف الجوية لافتاً إلى أنه يقوم بتدريب الجيل الشاب في منطقته على تربية النحل ليفتتحوا مشاريعهم الخاصة مستقبلاً ومشاركته بالمهرجان هذا العام بعسل العجرم المتميز والعسل بالمكسرات المتنوعة.

بدورها يارا الشتا ممثل شركة ابن الشام الغذائية للألبان والأجبان بينت أن مشاركتها لتسليط الضوء على الغذاء الصحي المتكامل وخاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك وتشارك بمنتجات تلبي رغبات كافة أطياف المجتمع من حيث الجودة والنكهة.

وشكل المهرجان فرصة للقاء مع المهتمين بالمنتجات الصحية والطبيعية على الصعيد الغذائي والتجميلي والصحي وفق المشاركة المهندسة الزراعية نور آل رشي التي بينت أنها تشارك هذا العام بمنتجات جديدة تتضمن شامبو وكريمات بالأعشاب والعسل وبماء الورد والزيوت الطبيعية.

نشوان مذكور القادم من محافظة السويداء بين أن مشاركته تهدف للتعريف بمنتجات السويداء من دبس العنب والتفاح والرمان والزبيب بأنواعه والزهورات وخل التفاح والتعريف بفوائدها وتوسيع التسويق المحلي كون هذه المنتجات مصدر رزق لعدد كبير من الأسر.

شارك في الافتتاح رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الكافي الخلف ونائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين معين كاسر.

وتستمر فعاليات المهرجان الذي يفتح أبوابه للزوار من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثامنة مساءً لغاية التاسع من الشهر الجاري.

مهران معلا

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