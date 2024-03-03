وزير النفط يتفقد واقع العمل في معمل غاز سنجوان وعدد من المواقع التابعة للوزارة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

تفقد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور واقع العمل في معمل غاز سنجوان، وعدد من المواقع التابعة لفرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بمحافظة اللاذقية.

وأشاد الوزير قدور بالجهود الكبيرة للعاملين والفنيين لناحية التعامل مع تداعيات السيل الذي تعرض له معمل غاز سنجوان والسرعة في إصلاح الأضرار والتي أدت إلى استئناف العمل خلال ساعات قليلة واستعادة معظم الإسطوانات التي جرفتها المياه، داعياً إلى الإسراع بتعزيز الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة لحماية المعمل من حوادث مشابهة.

ولفت الوزير قدور إلى ضرورة إجراء الصيانات اللازمة بشكل دوري للمحافظة على كفاءة الوحدات الإنتاجية في المعمل، وضمان استمرارية العمل وفق المعايير الموضوعة لضمان وصول الإسطوانات إلى المواطنين بالوزن الصحيح والحالة الفنية الجيدة.

كما تفقد وزير النفط مواقع العمل التابعة لفرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية باللاذقية، واطلع من المعنيين على واقع العمل والأداء والتحديات الموجودة.

وخلال زيارته المنطقة الخامسة بمقلع البدروسية ومعمل رخام الزوبار، أكد الوزير قدور ضرورة تعزيز الطاقة الإنتاجية والحرص على سلامة الآليات العاملة نظراً لصعوبة ووعورة مناطق الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتج ودراسة إمكانية تشغيل وردية ثانية والعناية بالمعدات والآلات وخطوط النشر وجميع تجهيزات المعمل.

وخلال الجولات، استمع وزير النفط من العاملين إلى مطالبهم والتحديات التي تواجه العملية الإنتاجية، وأكد استمرار العمل على تذليلها وفق الإمكانات المتاحة.

محمد كركوش

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