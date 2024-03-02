الجو غداً غائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات مطرية فوق مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة غداً للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً.

وأشارت المديرية إلى أن الرياح تكون شرقية إلى شمالية شرقية في الجزيرة، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كيلومتراً بالساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..