بمشاركة سورية… انطلاق ملتقى رؤساء اتحادات الكتاب العرب في لبنان

بيروت-سانا

بمشاركة سورية، انطلقت اليوم أعمال الملتقى الدائم لرؤساء اتحادات الكتاب العرب بعنوان فلسطين مقاومة الهوية والتاريخ في العاصمة اللبنانية بيروت.

وافتتح وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى الملتقى بالمكتبة الوطنية في بيروت، بحضور رئيس اتحاد الكتاب العرب في دمشق الدكتور محمد الحوراني، وسفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، والأمين العام لاتحاد الكتاب العرب ورئيس اتحاد الكتاب في مصر علاء عبد الهادي، وفعاليات وزارية ونيابية وثقافية وإعلامية.

وتم تنظيم المنتدى وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام برعاية وتعاون عدة جهات ثقافية واتحادات كتاب.

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