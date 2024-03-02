انطلاق فعاليات البازار الخيري في مدينة التل بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

انطلقت اليوم فعاليات بازار خيري في مدينة التل بريف دمشق، بمشاركة 35 شركة تجارية، وعدد من أصحاب الحرف الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر.

ويضم المعرض الذي يقام في صالة للمجلس المحلي لمدينة التل ويستمر خمسة أيام أنواعاً مختلفة من المشغولات اليدوية والكروشيه والصمديات والألبسة والمواد الغذائية وغيرها.

وبينت مريم هلال المشرفة على البازار في تصريح لمراسلة سانا أن البازار خطوة مهمة لمساعدة السيدات المشاركات فيه على تسويق منتجاتهن، وهو يستقطب أيضاً عدداً من الشركات التي تقدم تخفيضات على منتجاتها، مشيرة إلى أن هذه البازارات تقام بشكل دوري في المدينة نظرا للإقبال الكبير عليها.

عدد من المشاركات لفتن إلى أهمية البازار كونه يتيح لهن فرصة المشاركة وعرض منتجاتهن مجانا لبيعها، وتحقيق عائد مادي يمكنهن من توسيع أعمالهن وتطويرها.

سفيرة إسماعيل

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