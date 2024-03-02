باكستان تدين جرائم الاحتلال وتطالب بوقف عدوانه على غزة

إسلام آباد-سانا

أدانت باكستان جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مطالبة بوقف عدوانه المتواصل عليه.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية زهرة بلوش قولها اليوم: إن المذبحة الأخيرة بحق الفلسطينيين واستهدافهم أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية في شارع الرشيد تظهر التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني، وسياسة “إسرائيل” المتعمدة المتمثلة في التجويع الجماعي.

وأضافت المتحدثة الباكستانية: تكرر باكستان دعوتها إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، ورفع الحصار غير الإنساني، ووصول المساعدات الإنسانية إليه دون عوائق.

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