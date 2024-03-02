خلال منتدى الغاز في الجزائر… رئيسي: نظام الهيمنة الغربي أصبح ضعيفاً.. سعيد: ضرورة دعم سيادة الدول على مواردها الطبيعية

الجزائر-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن نظام الهيمنة الغربي الذي يرتكز على استعمار الدول الأخرى بات اليوم أضعف من أي وقت مضى، مشددا على دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم العدوان الصهيوني.

وقال رئيسي في كلمة له اليوم أمام قمة رؤساء منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر: “إن تأسيس الكيان الصهيوني تم وفقا لمخطط استعماري، بهدف الحفاظ على نظام الهيمنة الاستعماري في منطقتنا”، مشيراً إلى أن كيان الاحتلال تلقى ضربات مهلكة لن تعوض بفعل المقاومة الفلسطينية.

وشدد رئيسي على دعم الشعب الفلسطيني الصامد بكل السبل المتاحة، مؤكداً أن الحرب الدائرة في غزة هي تجسيد للمواجهة بين محور الشر ومحور الشرف، وأن فلسطين أضحت اليوم معياراً للإنسانية والأخلاق والضمير البشري.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الولايات المتحدة قدمت ما في وسعها من الدعم السياسي والعسكري والإعلامي للإرهاب الصهيوني الممنهج، لافتاً في الوقت نفسه إلى انتشار الأصوات المنادية بإحقاق العدالة للشعب الفلسطيني في أنحاء العالم.

وعلى صعيد آخر، أشار الرئيس الإيراني إلى تحقيق بلاده إنجازات في مجال صناعة الغاز، داعياً أصحاب رؤوس الأموال الدوليين والدول الأعضاء للمساهمة في مشاريع الطاقة الإيرانية، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالغاز الطبيعي.

من جهته أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمته أمام القمة أن هذا الاجتماع دليل على إرادة الشعوب في السيطرة الكاملة على مواردها الطبيعية.

وأضاف: إنه “من بين القرارات التي لا يمكن تجاهلها في هذا السياق قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المتعلق بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية”، مبرزاً دور منتدى الدول المصدرة للغاز في الدفاع عن هذا المبدأ المتعلق بالسيادة على أحد أهم الموارد الطبيعية وهو الغاز.

وأشار الرئيس التونسي إلى ما ورد في وثيقة تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز بخصوص مساندة حقوق السيادة للدول الأعضاء على مواردها من هذا الصنف من الطاقة وعلى قدرتها على أن تخطط وتدير باستقلالية حقوق التنمية المستدامة والفعالة والمراعية للمقتضيات البيئية وعلى استخدام الغاز لمصلحة شعوبها.

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