مجموعة سياحية أوروبية تزور مدينة بصرى الشام

درعا-سانا

زارت مجموعة سياحية من بلدان أوروبية مختلفة المدينة الأثرية في بصرى الشام بدرعا، واطلعوا على معالمها الأثرية والسياحية، وأبدوا إعجاباً بالبنية العمرانية فيها التي مازالت قائمة منذ آلاف السنين.

وبين المهندس أنتوني بير، سائح بريطاني لمراسل سانا أن جمال المعالم في بصرى يعود إلى الإتقان الفائق في التصميم المعماري الذي يقوم على قوانين نعمل بها الآن، ويتم استخدامها في بناء المنشآت الضخمة العملاقة.

في حين اعتبر المبرمج الإيرلندي دومنيك أن زيارة بصرى تحتاج إلى فترة زمنية طويلة ليستطيع الإنسان الاطلاع على جمالية البناء وتداخل الحضارات التي تعاقبت عليها.

ريتشارد ريك، رحالة نمساوي أعرب عن سعادته الفائقة بهذه الزيارة، حيث إن جولاته التي قام بها حول العالم لا تعادل الوقوف على مسرح بصرى أو التجول بين أرجاء المدينة القديمة، وفق تعبيره، لافتاً إلى ضرورة أن يكون هناك اهتمام من منظمات التراث الإنساني بكل حجر في المدينة.

وقال مصمم الأزياء الفرنسي، جاك ديفون: “إن جمالية القلعة ومسرحها خلقت لدي انطباعاً لتصاميم فريدة سأعمل على تنفيذها، وذلك في خطوة لتواصل الماضي مع الحاضر في ظل العديد من الحضارات التي سكنت المدينة وتركت فيها أجمل الآثار”.

رضوان الراضي

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