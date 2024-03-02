الوزير علي يتفقد واقع العمل في مخبزي محردة ومصياف الآليين ومطحنة سلحب

حماة-سانا

اطلع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي اليوم على واقع العمل والإنتاج في مخبزي محردة ومصياف الآليين بمحافظة حماة، وذلك بعد إعادة تأهيلهما وبدء الاستثمار الفعلي لمطحنة سلحب.

وأكد الوزير علي للعاملين في المخبزين اللذين شهدت خطوطهما الإنتاجية أعمال صيانة خلال الأسابيع الماضية بدعم من المنظمات الدولية العاملة في سورية، على ضرورة إنتاج مادة الخبز بمواصفات جيدة، وتلبية احتياجات المواطنين منها.

وأشار مدير المؤسسة السورية للمخابز المهندس مؤيد الرفاعي في تصريح للصحفيين إلى أن الطاقة الإنتاجية لمخبز محردة تبلغ 12 طناً يومياً، فيما تبلغ طاقة إنتاج مخبز مصياف نحو 18 طناً يومياً.

وفي مطحنة سلحب، اطلع الوزير علي على عملية بدء الاستثمار الفعلي للمطحنة بعد الانتهاء من مرحلة الإنتاج التجريبي لها، حيث يصل إنتاجها اليومي إلى 300 طن من مادة الطحين.

كما زار الوزير علي خلال جولته التفقدية في حماة معرض “إبداع” للأعمال اليدوية الذي تقيمه جمعية حماة للخدمات الاجتماعية في صالة فرع نقابة الصيادلة، وافتتح فعالياته اليوم.

وبينت الدكتورة روعة سلطان رئيسة مجلس إدارة جمعية حماة للخدمات الاجتماعية أن معرض “إبداع” يستهدف النساء المعيلات لأسرهن بهدف تمكينهن اقتصادياً، من خلال تأسيس مشاريع مدرة للدخل تساعدهن على إعالة أسرهن، لافتة إلى أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية من أعمال التريكو والتطريز العادي والصوف والجلديات والعطور والمنظفات والشموع وغيرها، حيث قامت الجمعية بتدريب أكثر من 3200 شخص من الأسر المستفيدة على إتقان مهن يدوية متنوعة بإشراف مدربين متخصصين، حيث تقدم الجمعية لوازم التدريب من مواد أولية وأجهزة وأدوات مجانية للمتدربين.

شارك في الجولة محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة، وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري.

عبد الله الشيخ

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