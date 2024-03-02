رئيسي: المشاركة الواسعة في الانتخابات كانت بمثابة صفعة كبيرة لخصوم إيران

طهران-سانا

نوه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالمشاركة الواسعة والحماسية للشعب الإيراني في انتخابات الدورة الـ 12 لمجلس الشورى الإسلامي، والدورة الـ 6 لمجلس خبراء القيادة التي جرت أمس.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن رئيسي قوله في رسالة للشعب الإيراني: إن “المشاركة اليقظة والحماسية للشعب في الانتخابات أظهرت قدرات الشعب غير المتوقعة لخصوم إيران بعد الهزيمة التاريخية التي تلقوها في فتنة العام السابق”، معرباً عن التقدير للجهود المبذولة من قبل الجميع لنجاح هذه الانتخابات، من حيث التنظيم والمشاركة.

وأضاف رئيسي: “حشد المناوئون لإيران كل قواهم لمنع المشاركة الواسعة في انتخابات 1 آذار… ولكن حضور الشعب الملتزم بالوقت المناسب كان بمثابة صفعة كبيرة ضد جبهة الغطرسة المناهضة للإنسانية، والدليل القاطع لفشل هذا السيناريو الاحتيالي الذي كلف هذه الجبهة مليارات الدولارات”.

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