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منتدى الدول المصدرة للغاز يبدأ أعماله في الجزائر

2024-03-02

الجزائر-سانا

افتتحت اليوم بالجزائر أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية واج عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قوله خلال كلمته الافتتاحية: إن “القمة فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح منتجي الغاز ومستهلكيه على حد سواء” مؤكداً أهمية المنتدى كمنصة مشتركة للتعاون وفي تعزيزه لأمن الطاقة العالمي.

وستتوج هذه القمة بـ (إعلان الجزائر) الذي من شأنه تعبيد السبل لشراكة مثمرة ورؤية مشتركة من أجل ضمان توازن سوق الغاز مروراً بتثمين مكانة الغاز الطبيعي في المزيج الطاقوي.

والقمة التي تجري أعمالها بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجزائر بحضور العديد من قادة الدول الأعضاء في المنتدى إلى جانب ضيوف الشرف، تتميز بإطلاق حوار إستراتيجي وشراكة واسعة لفتح المجال لمستقبل طاقوي آمن ومستدام في سياق جيوسياسي دولي خاص.

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