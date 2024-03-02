السبت / 2 / 03 / 2024
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
صباغ للسفير الإماراتي: ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية ولا سيما على المستوى البرلماني
2024-02-29
التعاون الصناعي بين سورية والهند محور مباحثات السفير الهندي في غرفة صناعة دمشق وريفها
2024-02-29
صباغ يبحث مع السفير الموريتاني بدمشق تطوير العلاقات بين البلدين في المجال البرلماني
2024-02-29
سورية تدين جريمة الاحتلال في غزة وتطالب المجتمع الدولي بوقف مجازره في القطاع
2024-02-29
المهندس عرنوس للسفير الإماراتي: تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة بعدد من القطاعات الحيوية
2024-02-29
بمشاركة سورية… بدء أعمال الاجتماع الـ 44 لمديري الجمارك في الدول العربية
2024-02-28
زاسيبكين: ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي السورية
2024-02-28
محليات
اللجنة الاقتصادية تضع مجموعة من المقترحات لتسهيل دخول المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق الخارجية
2024-03-02
الهلال الأحمر العربي السوري يتسلم كراسي متحركة من مؤسسة الفارابي الكازاخية
2024-03-02
بمشاركة 85 طفلاً.. جمعية محبة ووفا تطلق برنامج الفنان الصغير بالسويداء
2024-03-02
ستينية تؤسس ورشة صغيرة لصناعة الأزياء التراثية بالسويداء
2024-03-02
تمديد فترة التسجيل في الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين حتى 15 آذار الجاري
2024-03-02
الجو بين الصحو والغائم والفرصة مهيأة لهطل الأمطار فوق عدد من المناطق
2024-03-02
افتتاح مهرجان الياسمين والسنديان الثالث في فندق شيراتون حلب-فيديو
2024-03-01
رياضة
لاعبة الكاراتيه إيفا رافع أداء مهاري متميز ونتائج ملفتة
2024-03-02
ميلان يفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي
2024-03-02
الفتوة يفوز على الاتحاد أهلي حلب في الدوري الممتاز لكرة القدم
2024-03-01
منافسات قوية في بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه للفئات العمرية
2024-03-01
ليفربول يفوز على ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنكليزي
2024-02-29
نابولي يفوز على ساسولو بسداسية في الدوري الإيطالي
2024-02-28
مانشستر سيتي يفوز على لوتون بكأس الاتحاد الإنكليزي
2024-02-28
اقتصاد
منتدى الدول المصدرة للغاز يبدأ أعماله في الجزائر
2024-03-02
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 12 ألف ليرة
2024-03-02
ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهر
2024-03-01
تراجع أسعار النفط عالمياً
2024-03-01
ضمن مشروع دعم أسر الشهداء والجرحى… اتحاد غرف التجارة يطلق دورته التدريبية الثانية في حمص
2024-02-29
الذهب ينخفض ألفي ليرة في السوق المحلية
2024-02-29
وزير الزراعة يبحث مع وفد فلاحي عراقي تطوير التعاون الزراعي بين البلدين
2024-02-29
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
اللجنة الاقتصادية تضع مجموعة من المقترحات لتسهيل دخول المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق الخارجية
الجو بين الصحو والغائم والفرصة مهيأة لهطل الأمطار فوق عدد من المناطق
الجيش يسقط 7 طائرات مسيرة للإرهابيين في إدلب والرقة
الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مغبرة على المناطق الشرقية والشمالية
الوزير مخلوف يطلع على واقع المياه والصرف الصحي في محافظة حمص
صباغ للسفير الإماراتي: ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية ولا سيما على المستوى البرلماني
التعاون الصناعي بين سورية والهند محور مباحثات السفير الهندي في غرفة صناعة دمشق وريفها
صباغ يبحث مع السفير الموريتاني بدمشق تطوير العلاقات بين البلدين في المجال البرلماني
سورية تدين جريمة الاحتلال في غزة وتطالب المجتمع الدولي بوقف مجازره في القطاع
المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة المهندس عرنوس يستعرض تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار ويوافق على مشروع جديد
افتتاح مهرجان الياسمين والسنديان الثالث في فندق شيراتون حلب
2024-03-02
مهرجان الياسمين والسنديان الثالث
2024-03-02
Zeina
سابق
اعتقال 10 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية
التالي
منتدى الدول المصدرة للغاز يبدأ أعماله في الجزائر
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved