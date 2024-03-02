اعتقال 10 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في بيت لحم والخليل ونابلس، واعتدت على الفلسطينيين واعتقلت عدداً منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى أكثر من 7335 في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

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