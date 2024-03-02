بمشاركة 85 طفلاً.. جمعية محبة ووفا تطلق برنامج الفنان الصغير بالسويداء

السويداء-سانا

أطلقت جمعية محبة ووفا بالسويداء اليوم بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل برنامج الفنان الصغير الهادف لدعم مواهب الأطفال الذي تستمر منافسات المشاركين به لعدة مراحل على مدى ثلاثة أشهر.

ويشمل البرنامج الذي أطلقت فعالياته في مطعم أوبرا بلاس العائلي مجالات الغناء والشعر والعزف والرسم والفصاحة والخطابة وهو مخصص للأطفال من عمر 7 إلى 14 سنة، حيث يتنافسون على مراحل وتصفيات يتم في نهايتها تكريم الفائزين وتخصيص جوائز لهم.

ويهدف البرنامج كما ذكرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية فريال السليم في تصريح لمراسل سانا إلى الإضاءة على مواهب الأطفال وتعريف المجتمع بهم، بما ينعكس على معنوياتهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم وخلق روح التنافس والإبداع بينهم، وتحفيزهم للتدريب أكثر والاهتمام بموهبتهم وجعلهم يعتادون الدخول إلى ميدان المسابقات.

وجرى خلال إطلاق البرنامج تقديم فقرات فنية مع التعريف بلجنة التحكيم والأطفال المشاركين البالغ عددهم 85 طفلاً، ومواهبهم، وتوزيع هدايا تشجيعية عليهم، وتكريم بعض الفنانين الذين ساهموا بدعم عمل الجمعية خلال الفترة الماضية.

وأعرب عدد من أهالي الأطفال المشاركين عن شكرهم وتقديرهم للجمعية على هذا البرنامج الذي يحفز ويشجع أبناءهم ويعزز مهاراتهم، معتبرين أنه خطوة أولى لتعريف الجمهور بهم.

عمر الطويل

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