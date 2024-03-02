في اليوم الـ 148 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب.. المزيد من الشهداء والجرحى

القدس المحتلة-سانا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 148 براً وبحراً وجواً موقعاً عشرات الشهداء والجرحى مع ارتكاب مجازر دامية وجرائم مروعة بحق الفلسطينيين وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف المنازل في أحياء الزيتون وتل الهوى والصبرة والدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 10 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات.

كما ارتقى 20 شهيداً و16جريحاً جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب سبعة آخرون، في بيت حانون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم التقاط بعض الأعشاب لسد جوعهم بسبب تواصل القصف ومنع الاحتلال من دخول المساعدات.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة استشهد فلسطينيان، وأصيب 15 آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال المدفعي على المناطق الوسطى والشرقية.

وفي رفح، قصفت طائرة مسيرة مركبة مدنية في حي الشابورة، ما أدى إلى ارتقاء فلسطيني، وإصابة آخر.

واستشهدت طفلة في مستشفى كمال عدوان شمال غزة بسبب الجفاف وسوء التغذية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30320 شهيداً و71533 جريحاً.

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