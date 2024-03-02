ستينية تؤسس ورشة صغيرة لصناعة الأزياء التراثية بالسويداء

السويداء-سانا

شغف السيدة الستينية صالحة نجم الحلبي بالتراث دفعها لتأسيس مشروعها الخاص بخياطة الألبسة والتركيز على التراثية منها، ولا سيما الأزياء الشعبية من مناديل وفساتين وغيرها من الأنواع التي تشتهر بها مدينة السويداء.

وفي تصريح لمراسل سانا، بينت الحلبي أنها تعلمت حرفة صناعة المناديل التراثية من والدتها، لذلك حرصت على أن يكون لها جزء في مشروع خياطة الألبسة، موضحة أنها تمتلك خبرة في الخياطة على ماكينة يدوية اشتراها لها والداها، الأمر الذي ساعدها على تطوير مهاراتها، وتوسع عملها بعد أن تمكنت من شراء عدة مكنات للحبكة والدرزة والتطريز بمساعدة من شقيقها، لتبدأ بعد ذلك بإنتاج البدلات العربي والطرابيش والمناديل والشراشف.

ولا تكتفي صالحة أو أم وليد كما تتم مناداتها بإنتاج قطع تتعلق بالتراث، بل تقوم أيضاً بتصنيع أوسمة التخرج القماشية للطلاب الجامعيين والمطرزات والإكسسوارات النسائية، كما تحرص على استثمار وقتها بالشكل الأمثل وإدخال إضافات أحيانا على الزي العربي توافق روح العصر، والتغلب على الصعوبات التي تواجه عملها، وخاصة فيما يتعلق بغلاء أسعار المواد الأولية.

وجاء مشروع صالحة كما أوضحت لمساندة عائلتها التي يساعدها أفرادها بالعمل معها وتأمين احتياجاتهم، إضافة إلى تأمين فرص عمل للآخرين في ورشتها التي تعرض فيها منتجاتها بشكل مباشر للزبائن، كما تشارك بالمعارض والملتقيات المختلفة وترغب بتوسيع عملها، وإدخال منتجات جديدة خلال الفترة القادمة.

وبحسب هنادي حمشو العاملة في الورشة، فإن مشروع أم وليد وفر لها فرصة عمل دائمة وحقق لها مردوداً جيداً، كما أنها وجدت مساحة للحفاظ على الألبسة الفلكورية عبر تصميم ملابس وقطع متنوعة يتعلق قسم كبير منها بالتراث المحلي.

عمر الطويل

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