رحالة تشيكي: زيارتي لسورية تركت لدي انطباعات لا تمحى من الذاكرة

براغ-سانا

أعرب الرحالة التشيكي يان هانز نوفوتني عن تقديره وإعجابه بعراقة سورية وشعبها لدى توقفه فيها خلال رحلة طويلة قادته إلى الصين.

ونقلت مجلة ريفليكس عن نوفوتني قوله: “إن زيارته لسورية في إطار جولته على دراجته الهوائية التي طالت مختلف دول العالم ووصل فيها إلى الصين، تركت لديه انطباعات إيجابية قوية لا تمحى من الذاكرة”، منوها بسخاء وكرم ضيافة وعراقة الشعب السوري وحضارته التاريخية.

وقال الرحالة التشيكي: إن زيارته لسورية كانت رائعة، ووجد في شعبها كرما وعطاء غير مسبوقين، معرباً عن حزنه الشديد للمعاناة التي يواجهها الشعب السوري جراء تداعيات الحرب الإرهابية التي واجهتها البلاد.

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