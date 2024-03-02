17 شهيداً على الأقل جراء قصف الاحتلال منازل في دير البلح وجباليا

القدس المحتلة-سانا

استشهد 17 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في دير البلح وجباليا بقطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف ثلاثة منازل شرق دير البلح وسط القطاع وفي مخيم جباليا شماله ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينياً على الأقل وإصابة العشرات، مشيرة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال تبحث عن ضحايا تحت الركام.

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون أمس جراء قصف قوات الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 30228 شهيداً و71377 جريحاً بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

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