إيران.. إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات في انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة

طهران-سانا

أغلقت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها منتصف الليل في انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة وبدء فرز الأصوات.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي طحان نظيف إنه “تم تمديد عملية التصويت لعدة مرّات ما يدلل على حجم الإقبال الكبير على مراكز الاقتراع وبذلك يحطّم الشعب الإيراني مرّة أخرى آمال الحاقدين الذين يسعون لإحجام الشعب الإيراني عن حقّه في الانتخابات وتحديد مصيره”.

وأوضح طحان نظيف أنه بفضل التعاون الجيد بين الجهات التنفيذية والرقابية لم تشهد العملية الانتخابية أي خلل ولم يتم تلقي سوى تقارير قليلة جداً منذ الصباح من قبل جهاز الرقابة الشعبية وتمت متابعتها.

وأضاف طحان نظيف: إن “الجهات الرقابية لمجلس صيانة الدستور المؤلفة من 230 ألفاً من المراقبين الشعبيين إلى جانب المراقبين التنفيذيين كانوا حاضرين منذ بداية التصويت ومراقبة العملية الانتخابية”.

من جانبه أعلن قائد شرطة العاصمة طهران العميد عباس علي محمديان إن الانتخابات في طهران جرت في ظل أمن كامل.

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