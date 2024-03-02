استمرار الإدانات الدولية لمجزرة الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بشارع الرشيد في قطاع غزة

جوهانسبرغ-سانا

نددت جنوب أفريقيا بالمجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس في شارع الرشيد غرب مدينة غزة وأسفرت عن ارتقاء 112 شهيداً و760 جريحاً خلال انتظارهم وصول المساعدات الإنسانية.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في بيان نقلته وكالة وفا: إن “جنوب أفريقيا تندد بالمذبحة التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات منقذة للحياة” معتبرة أن هذا العمل الوحشي يمثل انتهاكا للقانون الدولي وللأوامر المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.

من جهتها استنكرت منظمة التعاون الإسلامي مجزرة الاحتلال الوحشية بحق المدنيين العزل محذرة من خطورة استمرار الاحتلال بعدوانه على قطاع غزة وحصاره الجائر وسياسات التجويع والتنكيل والاعتقال والقتل والتهجير والتدمير العشوائي للبنى التحتية والمنازل والمستشفيات والجامعات والمدارس ودور العبادة ومؤسسات الأمم المتحدة والمباني التاريخية والمرافق الاقتصادية والتي تأتي في إطار التطهير العرقي ومخطط الإبادة الجماعية.

ودعت المنظمة جميع الدول إلى الضغط على الاحتلال وإجباره على الامتثال الفوري لأوامر محكمة العدل الدولية التي صدرت في 26 كانون الثاني الماضي بخصوص منع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية في القطاع المنكوب بما يضمن وقفاً فورياً وشاملاً للعدوان الإسرائيلي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والاحتياجات الأساسية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

كما أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المجزرة المروعة حيث أعرب ميشيل في تغريدة على منصة إكس عن شعوره “بالصدمة والاشمئزاز إزاء مقتل مدنيين أبرياء في غزة بالأمس بينما كانوا ينتظرون بشدة المساعدات الإنسانية” مشدداً على أن القانون الدولي لا يسمح بمعايير مزدوجة وينبغي فتح تحقيق مستقل على الفور ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

من ناحيتها أكدت فون دير لاين أنه ينبغي بذل كل جهد لتحقيق شفاف في المجزرة مضيفة: إن “المساعدات الإنسانية هي شريان الحياة للمحتاجين ويجب ضمان الوصول إليها”.

بدورها أدانت وزارة الخارجية السلوفينية المجزرة مؤكدة أن القانون الدولي الإنساني يلزم بإيصال الغذاء والخدمات الأساسية للسكان المدنيين وأن أي انتهاك في هذا الصدد غير مقبول ومحظور.

وحثت الوزارة مجدداً على العمل لضمان وقف إطلاق النار فوراً وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية لسكان القطاع.

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