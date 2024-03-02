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زاخاروفا تطالب برلين بتوضيحات حول محادثة لضباطها بشأن ضرب روسيا

2024-03-01

موسكو-سانا

طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم السلطات الألمانية بتقديم توضحيات حول تسجيل صوتي لضباط ألمان بشأن ضرب روسيا.

ونقل موقع قناة آر تي عن زاخاروفا قولها على قناتها في تلغرام “نطالب ألمانيا بتفسير ما جرى، وبرلين ملزمة بتقديم تفسيرها هذا على الفور” مشيرة الى ان موسكو ستعتبر محاولات تجنب الإجابة على الأسئلة بمثابة اعتراف بالذنب.

وكانت رئيسة تحرير قناة آر تي والمجموعة الإعلامية الدولية روسيا سيغودنيا مارغريتا سيمونيان كشفت في وقت سابق اليوم أن محادثة بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني تضمنت بحث إمكانية اللجوء إلى بريطانيا للمساعدة على التحضير لشن ضربات ضد روسيا.

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