استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس ومنازل في مخيم يبنا برفح جنوب قطاع غزة وبيت حانون ومنطقتي تل الزعتر وقليبو شماله ما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل بينهم طفل وإصابة آخرين.

واستشهد فلسطيني جراء إطلاق طائرة مسيرة النار باتجاهه في منطقة المغراقة وسط القطاع فيما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته منازل في بيت لاهيا ومخيم جباليا شمال القطاع ودير البلح جنوب مدينة غزة.

ووفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 30228 شهيداً و71377 جريحاً بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

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