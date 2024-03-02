المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مقاتلونا ‌‏بالأسلحة الصاروخية موقعاً لجنود العدو الاسرائيلي في محيط ثكنة راميم وموقع البغدادي محققين فيهما إصابات مباشرة”.

وفي بيان آخر قالت المقاومة إنه “بعد رصد ‌‏مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي كانت تستعد للتموضع في مستوطنة معيان باروخ قام ‌‌‏مقاتلونا بإطلاق مسيرة هجومية انقضاضية باتجاهها وإصابتها إصابة مباشرة”. ‏

كما استهدف ‌‌‏مقاتلو ‏المقاومة محيط موقعي المنارة ورويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابة مباشرة.

وكانت المقاومة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم إسقاط طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي في وادي العزية جنوب لبنان.

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