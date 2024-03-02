افتتاح سوق العيلة (رمضان الخير يجمعنا) في حماة

حماة-سانا

افتتح وزير التجارة وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي مساء اليوم (سوق العيلة) في خان رستم باشا بمدينة حماة بعنوان (رمضان الخير يجمعنا) وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وجال الوزير في أجنحة وأقسام المعرض الذي يشارك فيه نحو 80 شركة صناعية وتجارية في سورية تعنى بإنتاج وتصنيع المواد الغذائية والتموينية والمنظفات والأدوات الكهربائية والمنزلية.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح للصحفيين أهمية السوق في تأمين السلع والمواد الأساسية بأسعار منافسة وجوده عالية خلال الشهر الفضيل.

بدوره محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة أشار إلى ما يتضمنه السوق من سلع متنوعة تلبي احتياجات المواطنين ولا سيما أن الأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.

نائب رئيس غرفة صناعة حماة عماد الجاجة بين أن المعرض الذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع الأمانة العامة للمحافظة يستمر حتى الثامن من اذار الجاري وتبدأ فعالياته باستقبال الزوار يومياً من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 7 مساء.

عبدالله الشيخ

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