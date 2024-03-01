القوات الإستراتيجية الروسية تنفذ إطلاقاً تدريبياً ناجحاً لصاروخ عابر للقارات متعدد الرؤوس

موسكو-سانا

نفذت القوات الإستراتيجية النووية الروسية إطلاقاً تدريبياً ناجحاً لصاروخ “يارس” العابر للقارات العامل بالوقود الصلب من مطار بليسيتسك الفضائي شمال غربي روسيا إلى أقصى شرقها.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم: إن “أطقم القوات الصاروخية في منطقة يوشكار-أوليه نفذت إطلاقاً تدريبياً قتالياً ناجحاً لصاروخ “يارس” الباليستي العابر للقارات متعدد الرؤوس” موضحة أن “الرؤوس الحربية التي حملها الصاروخ أصابت أهدافها المفترضة في ميدان كورا التدريبي في شبه جزيرة كامتشاتكا شمال شرقي روسيا”.

ولفت بيان الوزارة الروسية إلى أن الهدف من الإطلاق هو التأكد من الخصائص التكتيكية والفنية لهذه المنظومة الصاروخية الحديثة مبينة أن الإطلاق تم من منصة متحركة، مشيدة بأداء الطواقم الصاروخية المؤهلة التي أنجزت هذه المهمة التدريبية بنجاح.

يشار إلى أن المسافة بين مطار بليسيتسك الفضائي وشبه جزيرة كامتشاتكا تبلغ 6076 كم.

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