الجيش الروسي يصد 110 هجمات أوكرانية ويسقط 639 مسيرة خلال أسبوع

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي صد 110هجمات أوكرانية وأسقط 639 مسيّرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في البيان الأسبوعي حول سير العملية العسكرية: “منذ الـ24 من شباط الماضي وحتى الأول من آذار وجهت القوات الروسية 23 ضربة عالية الدقة استهدفت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومواقع لتجميع وصيانة الطائرات المسيرة، ومخازن وقود وأسلحة ومواقع وتجمعات للمرتزقة الأجانب والمسلحين”.

وبينت الوزارة أن القوات الروسية صدت خلال هذه الفترة 110 هجمات أوكرانية على محاور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف ودونيتسك وأفدييفكا وجنوب دونيتسك وخيرسون، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية 7370 عسكرياً بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير العديد من العربات المدرعة والمركبات والمدافع والدبابات.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية دمرت أيضاً محطة رادار “بي 18” ومنصة لإطلاق صواريخ “أس 300″، ومنصة صواريخ ناساماس النرويجية و5 محطات رادار لمنظومة بوكوفيل أيه دي.

وأوضحت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلتين من طراز “ميغ 29″، وطائرة هجومية “سو-25” ، كما أسقطت صاروخي ستورم شادو و4 قنابل موجهة جي دي ام بريطانية، و35 صاروخ هيمارس أمريكية الصنع، كما أسقطت 639 مسيرة أوكرانية.

وأشارت الوزارة إلى استسلام 26 عسكرياً أوكرانياً خلال الأسبوع الماضي.

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