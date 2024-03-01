كتائب القسام في المقاومة الفلسطينية: العدو الصهيوني يتعمد قتل أسراه للتخلص منهم

القدس المحتلة-سانا

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام في المقاومة الفلسطينية مقتل عدد من محتجزي العدو الصهيوني لديها خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة، مؤكداً أن العدو يتعمد قتل أسراه للتخلص منهم.

وأوضح المتحدث في بيان اليوم “بعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة تأكد مقتل سبعة من محتجزي العدو في القطاع جراء قصفه الوحشي المتواصل لليوم الـ 147 ليرتفع عدد القتلى إلى أكثر من 70 محتجزاً بعد أن عرّض العدو حياتهم للخطر، وبات واضحاً أنه يتعمد قتل أسراه للتخلص من هذا الملف”.

وأكد المتحدث أن الثمن الذي ستأخذه المقاومة مقابل خمسة محتجزين أحياء أو عشرة هو نفس الثمن الذي كانت ستأخذه مقابل جميع المحتجزين لو لم يقتلهم القصف المتواصل للعدو.

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