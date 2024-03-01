لافروف: الولايات المتحدة تمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وتسعى إلى فرض حقيقة أن الفلسطينيين لن يحصلوا على أي دولة.

ونقلت قناة آر تي الروسية عن لافروف قوله خلال لقاء مع المشاركين في الاجتماع الفلسطيني بموسكو اليوم: “إن الولايات المتحدة تولت مهام العمل التفاوضي السري وهذا سيؤدي إلى وهم آخر، ولن يحصل الفلسطينيون على أي دولة، بل سيكون هناك إعلان جميل، على سبيل المثال، سيتم قبول فلسطين كعضو في الأمم المتحدة، ولكن كل شيء على أرض الواقع سيبقى كما هو بالضبط، أي على حاله، صورة جميلة لكن دون تغيير الوضع الراهن”.

وأشار لافروف مرة أخرى إلى أن الولايات المتحدة هي التي أوقفت أنشطة اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين، والتي تضم روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وجدد وزير الخارجية الروسي التأكيد على أن قيام دولة فلسطين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط.

وتستضيف روسيا حالياً جولة من الحوار بين الفصائل الفلسطينية في مسعى جديد لتحقيق تقدم في ملف المصالحة وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.

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