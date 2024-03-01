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الصحة العالمية: جميع شرايين الحياة انقطعت في غزة

2024-03-01

جنيف-سانا

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن أهالي قطاع غزة يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والماء وغيرهما من الضروريات في ظل ما وصلت إليه الأوضاع من جوع ويأس وسط استمرار العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير للصحفيين في جنيف اليوم كما نقلت وكالة رويترز: إن “جميع شرايين الحياة في غزة انقطعت بشكل أو بآخر ما خلق وضعاً مأساوياً”، مشدداً على حاجة أهالي غزة الماسة للغذاء والمياه النظيفة ولأي إمدادات أخرى لدرجة أنهم يخاطرون بحياتهم للحصول على أي طعام أو أي إمدادات لدعم أطفالهم وإعالة أنفسهم.

وأضاف ليندماير: “دعونا لا ننسى أن إمدادات الغذاء متوقفة عمداً”.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية فإن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 147 ارتفع إلى 30228 شهيداً و71377 جريحاً.

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