الهلال الأحمر يوزع سللاً صحية ضمن حملة للحد من انتشار مرض الكبد الوبائي

درعا-سانا

على مدار شهرين حمل متطوعو فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا رسائل توعية إلى أكثر من 23842 شخصاً حول التهاب الكبد الوبائي بعد انتشار العديد من الإصابات به في منطقة حوض اليرموك والشجرة والتجمعات التابعة لها في القصير وحيط.

وأوضح رئيس فرع الهلال الدكتور أحمد مسالمة في تصريح لمراسل سانا أن الحملة تضمنت تقديم معلومات حول التهاب الكبد الوبائي وأعراضه وطرق انتقاله والوقاية منه بهدف الحد من انتشاره وجرى توزيع 5100 سلة صحية لمساعدة الأهالي في الحماية منه وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جهة ثانية أشار الدكتور مسالمة الى افتتاح العيادة السنية في مستوصف الهلال لتقديم المساعدات الطبية لمختلف الأعمار وتخفيف التكاليف المادية عليهم حيث تقدم يومياً خدمات مجانية تشمل المعالجة اللبية والترميمية والتجميلية ومعالجة اللثة وقلع الاسنان لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من خدماتها وصل خلال الفترة الماضية إلى 1488 شخصاً وبدعم من الصليب الأحمر الدانماركي.

رضوان الراضي

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