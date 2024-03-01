الوزير علي: أهمية المبادرات الخيرية في شهر رمضان وإعادة ترميم الأسواق الشعبية في حلب

حلب-سانا

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن علي مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب آلية عمل المبادرات الخيرية التي ستنظمها الغرفة خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية واتحاد الجمعيات الخيرية بالمحافظة.

وأكد الوزير علي أهمية تعزيز هذه المبادرات الخيرية، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية، منوهاً بالدور الفعال لأهل حلب بالتعاون مع الجهات المعنية في تعزيز العمل الخيري تجسيداً للتكافل الاجتماعي والتماسك بين أفراد المجتمع، حيث تجلت هذه الثقافة في مواجهة التحديات كالإرهاب وكارثة الزلزال.

وقدم رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي شرحاً عن المبادرات التي تنظمها الغرفة خلال شهر رمضان المبارك للتدخل الإيجابي في الأسواق عبر توفير المواد الغذائية والأساسية بأقل من سعر التكلفة.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة القوانين والتشريعات ذات الصلة بتعزيز العمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء شركات مساهمة لتطوير العمل الاقتصادي.

بعد ذلك اطلع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مشروع “نساء في العمل”، الذي تنفذه غرفة التجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائين والذي يهدف إلى تمكين النساء اقتصادياً وتحدي القوالب النمطية للوظائف التي تناسب النساء وتشجيعهن على استكشاف خيارات مهنية مختلفة في مجال العلوم والهندسة والتكنولوجيا وتصميم الأزياء من خلال تدريب السيدات على كيفية تأسيس مشروعهنّ الخاص، وتقديم الدعم التقني والفني لهنّ وتقديم الإرشاد والتوجيه الملائمين، إضافة إلى التمويل وتشبيك السيدات مع المستثمرين.

وبينت عضو لجنة رائدات الأعمال في الغرفة سهى خضير أنه تم العمل على تدريب 163 سيدة على كيفية تأسيس مشروعهنّ الخاص، وتأسيس وإطلاق 37 مشروعاً ضمن 4 مجالات، هي العلوم والتكنولوجيا وتصميم الأزياء والهندسة، إضافة إلى تدريب 24 مرشدة ومرشد على المهارات الأساسية للإرشاد والتوجيه.

كما زار الوزير علي سوق ضهرة عواد الذي يتم ترميمه ويضم 150 محلاً و 3 صالات للأفراح لتلبية احتياجات المنطقة والأحياء المجاورة من جميع السلع، إضافة إلى زيارة سوق هنانو الشعبي الذي يضم 404 محلات تم ترميم وتجهيز 170 منها، ويتم استكمال تأهيل باقي المحلات لوضعها في الاستثمار في المرحلة المقبلة.

كما اطلع على سوق خان الحرير في جمعية المهندسين والذي يضم 212 محلاً مخصصاً لبيع المواد الغذائية والألبسة والمنظمات.

ولفت الوزير علي إلى أهمية تأمين احتياجات هذه الأسواق من الخدمات اللازمة والطاقة البديلة لإنجاح العمل فيها.

حضر الاجتماع وشارك في الجولة محافظ حلب حسين دياب، ورئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي، ومدير المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع.

قصي رزوق

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