جمعية الرواق توزع جوائز مسابقتها في حفل ثقافي باتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

أقامت جمعية “الرواق” الثقافية حفلاً ثقافياً تضمن إلقاء كلمات ونصوص أدبية، وتوزيع جوائز المسابقة التي أقامتها في مجال الشعر والقصة القصيرة والخاطرة وشعر الزجل، وذلك في اتحاد الكتاب العرب.

وأشار رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني في كلمته إلى أهمية المسابقة التي أدت إلى تفاعل ثقافي وطني شارك من خلالها كثير من الكتاب في خضم التعاون بين الجمعية واتحاد الكتاب العرب، والذي سيستمر في الحفاظ على تطوير الحركة الأدبية.

رئيس الجمعية عبد القادر الحكيم رأى من جانبه أن تعاون اتحاد الكتاب مع الجمعية في إنجاح المسابقة هو دليل على إيجابيتها الثقافية والوطنية والذي سنسعى إلى استمراره وتطويره، مبيناً نزاهة التعامل في الانتقاء والتحكيم خلال إفراز الأسماء الفائزة في المسابقة.

وكرمت الجمعية رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور الحوراني وقدمت للاتحاد لوحات فنية معبرة أيضاً، إضافة إلى تكريم أعضاء الشرف الجدد في الجمعية.

كما كرمت الجمعية أعضاء لجنة تحكيم المسابقة نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب الشاعر توفيق أحمد، وأعضاء المكتب التنفيذي الشاعر الدكتور جابر سلمان، والشاعر منير خلف، والأدباء فلك حصرية ورياض طبرة والأرقم الزعبي.

وتم توزيع الجوائز وتكريم الفائزين في المسابقة، والتي توزعت في مجال الشعر المركز الأول للدكتورة مرام النسر، والثاني مناصفة بين علي الغوش ومفيد نبزو، والثالث مناصفة بين خزامى الشلبي وأحمد عيسى.

أما فئة الناشئة فحجبت الجائزة الأولى والثانية، وفازت بالثالثة فاطمة عقيل.

وفي القصة القصيرة، فاز بالمركز الأول بطرس غيث، والثاني رولا فرنسيس، والثالث محمد حسن الحفري.

ومن فئة الناشئة فاز بالمركز الأول ندى عربش، والثاني مناصفة بين عفراء وندى عربش، والثالث منيرة مروة.

وفاز بالزجل الأولى مناصفة بين نبيل الطويل وفضل الدرعاوي، والثانية لنبيل الطويل، والثالثة لجينا القحط.

وفي الخاطرة فازت بالجائزة الأولى رولا فرنسيس، والثانية بسام أحمد العبد الله، والثالثة منال ديبة ومنى عبد الرؤف.

ولفئة الناشئة الأولى والثانية لجنى فتح الله، وشارك بالحفل حسن قداح وسليم مغربي ورحاب خداج ورنا الصدقة ووسام الشافي وأيمن منعم وعمار بارة وندى عربش، وختم الحفل بقصيدة زجلية للشاعر المهندس نبيل الطويل والطفلة الموهوبة ماسة الخطيب.

محمد خالد الخضر

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