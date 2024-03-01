بوتين ينفي المزاعم الغربية بوجود خطط روسية لنشر أسلحة نووية في الفضاء

موسكو-سانا

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزاعم الغربية بوجود خطط روسية لنشر أسلحة نووية في الفضاء.

وقال بوتين خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن الروسي اليوم: “إن التصريحات التي تطلقها بعض الشخصيات في الغرب حول خططنا المزعومة لنشر أسلحة نووية في الفضاء كاذبة ومزعومة، وكما أعلنت سابقا ليس لدينا مثل هذه الخطط”.

وأضاف بوتين: “إن موقفنا في روسيا واضح وشفاف، وكنا دائماً ضد نشر الأسلحة النووية في الفضاء بشكل قاطع ونعارضه الآن، ونحث ليس فقط على الامتثال لجميع الاتفاقات الموجودة في هذا المجال، بل واقترحنا تعزيز هذا العمل المشترك عدة مرات”.

ودعا بوتين أعضاء مجلس الأمن الروسي إلى الاهتمام بالتصدي ومواجهة التهديدات التي قد تنشأ أمام البلاد جراء المزاعم الغربية في المجال الفضائي، قائلاً: إن “مسألة الفضاء والقضاء على التهديدات التي قد تنشأ أمامنا في المجال الفضائي يجب أن تكون في مجال اهتمامنا دائماً”.

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