بعد إنهاء أعمال صيانتها.. إعادة تشغيل عشرين بئراً في السويداء

السويداء-سانا

أعادت ورش المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء تشغيل عشرين بئراً في عدد من مناطق المحافظة بعد الانتهاء من صيانتها وإصلاحها.

وأشار مدير عام المؤسسة المهندس وائل الشريطي في تصريح لمراسل سانا إلى أن الآبار المعاد تشغيلها لتأمين مياه الشرب للمواطنين كانت معطلة خلال الشهر الماضي لأسباب فنية ناجمة عن عدم استقرار المنظومة الكهربائية المغذية لها وقدم تجهيزاتها الكهربائية، مبيناً أنها شملت مواقع مختلفة ضمن مدينة السويداء وريف المحافظة.

وأشار المهندس الشريطي إلى أن ورش المؤسسة تواصل تباعا إصلاح الآبار التي تخرج عن الخدمة وفق الإمكانيات المتاحة.

عمر الطويل

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