المجمع التربوي في السويداء يطلق ثلاث مسابقات لمدارس منطقة شهبا

السويداء-سانا

أطلق مجمع الشهيد برجس الدالي التربوي التابع لمديرية التربية بالسويداء اليوم ثلاث مسابقات لتلاميذ وطلاب مدارس منطقة شهبا، بهدف تعزيز الجوانب المعرفية والسلوكية والمهارات الحياتية لديهم.

وذكر مشرف المجمع التربوي ربيع البعيني في تصريح لمراسل سانا إن المسابقة الأولى هي بعنوان “مدارسنا حدائق غنّاء” لأفضل حديقة مدرسيّة موادها من توالف البيئة، وتستهدف المسابقة مدارس التعليم الأساسي والثانوي بالمنطقة، فيما جاءت المسابقة الثانية بعنوان ” أنامل مبدعة ” لأفضل وسيلة تعليمية مبتكرة تحاكي المنهاج وتستهدف مدارس التعليم الأساسي فقط.

وتابع البعيني: إن المسابقة الثالثة بعنوان “لمدرستي أنتمي” وهي لأفضل لوحة مرسومة تعبر عن مفهوم الانتماء للمدرسة، بحيث يتميز الرسم بالإبداع والابتكار وسهولة المحتوى وهي لمدارس التعليم الأساسي والثانوي.

وأشار البعيني إلى أنه على المدارس الراغبة بالمشاركة في المسابقة الأولى تثبيت مشاركتها، وفي المسابقتين الثانية والثالثة تسليم أعمال طلابها للمجمع التربوي وذلك لغاية الخامس والعشرين من الشهر الحالي، علماً أن المسابقات يتم تقييمها من قبل مختصين مع تخصيص جوائز للمدارس الفائزة في كل واحدة منها.

يذكر أن عدد المدارس في منطقة شهبا يبلغ أكثر من مئة مدرسة تضم نحو عشرين ألف تلميذ وطالب.

عمر الطويل

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