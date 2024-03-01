نائب روسي: بايدن رهينة للشركات العسكرية الأمريكية

موسكو-سانا

أكد عضو مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شيريميت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رهينة للشركات الصناعية العسكرية الأمريكية التي تحتاج إلى رئيس دولة منفصل عن الواقع ومسيطر عليه.

وقال شيريميت لوكالة سبوتنيك: إن “الانطباع السائد هو أن حاشية بايدن تحجب عن عمد معلومات عن حالته الصحية.. وهو نفسه قد لايكون مدركاً لما يدور حوله، فهو ببساطة غير مسموح له بأخذ قسط من الراحة لتحسين صحته”.

وأضاف: إن “الرئيس الأمريكي محتجز بشكل أساسي كرهينة من قبل الشركات الصناعية العسكرية الأمريكية، التي تحتاج لرئيس دولة خارج عن الواقع ودمية، من أجل إطلاق العنان للصراعات الدولية بمساعدته والاستفادة من توريد الأسلحة وقتل المدنيين في جميع أنحاء العالم”.

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