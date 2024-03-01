منافسات قوية في بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه للفئات العمرية

دمشق-سانا

بمشاركة واسعة من أندية المحافظات وهيئتي الشرطة والجيش اختتمت بطولة الدوري السوري الممتاز للكاراتيه للفئات العمرية تحت الـ 14 والـ 16 والـ 18 سنة للذكور والإناث والتي نظمها اتحاد اللعبة في صالة تشرين الرياضية بدمشق.

وحصد الجيش المركز الأول بفئة تحت الـ 18 عاماً بذهبيتين وفضيتين وأربع برونزيات، تلاه الشرطة بذهبيتين وبرونزيتين، ثم نادي نصيب بذهبيتين وبرونزية.

وفي منافسات فئة تحت الـ 16 عاما جاء نصيب أولاً بذهبيتين وفضية واحدة وبرونزيتين، تلاه شبيبة اللاذقية بذهبيتين، ثم العربي بذهبية وثلاث فضيات وبرونزية.

ونال جرمانا المركز الأول في فئة تحت الـ 14 عاماً بثلاث ذهبيات وبرونزيتين وفضية واحدة، تلاه العربي بثلاث ذهبيات وفضية وأربع برونزيات، ثم الجيش بذهبيتين وأربع فضيات.

وفي نهاية البطولة تم تتويج الفائزين الثلاثة في كل فئة، إضافة إلى أبطال الأوزان بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام محمد الحايك وفراس العزب وبشير عبود.

هناء صقور

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