موسكالكوفا: كييف تواصلت مع موسكو بشأن إمكانية تسليم جثث قتلى طائرة (إيل-76)

موسكو-سانا

كشفت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تاتيانا موسكالكوفا أن الجانب الأوكراني تواصل مع مسؤولين روس بشأن إمكانية تسليم جثث ضحايا حادث إسقاط طائرة النقل العسكرية الروسية (إيل-76) في مقاطعة بيلغورود.

وكانت القوات الأوكرانية أسقطت في الـ 24 من كانون الثاني الماضي الطائرة الروسية التي كانت تقل 65 أسيراً أوكرانيا، ولقي جميع من كانوا على متن الطائرة مصرعهم، بمن في ذلك ثلاثة ضباط مرافقون من القوات الروسية وستة من أفراد الطاقم.

وقالت موسكالكوفا في تصريح لوكالة سبوتنيك: “جرت محادثات حول ما إذا كان الجانب الروسي مستعدا لتسليم جثث ضحايا إسقاط الطائرة الروسية (إيل-76)، مضيفة: إن “روسيا تمتلك كل المعلومات اللازمة الخاصة بالحمض النووي، والتي تُمكن من التعرف على هوية الأفراد، الذين لقوا حتفهم في الحادثة”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود أسرى حرب من القوات الأوكرانية على متن الطائرة، ومع ذلك قامت كييف بإسقاطها.

وأثبت الفحص التقني أن الطائرة أسقطتها منظومة (باتريوت) الأمريكية، بصاروخين من طراز (إم أي إم – 104 أيه).

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