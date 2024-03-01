من معرض روح الذي أقيم في ثقافي كفرسوسة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
صباغ للسفير الإماراتي: ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية ولا سيما على المستوى البرلماني
2024-02-29
التعاون الصناعي بين سورية والهند محور مباحثات السفير الهندي في غرفة صناعة دمشق وريفها
2024-02-29
صباغ يبحث مع السفير الموريتاني بدمشق تطوير العلاقات بين البلدين في المجال البرلماني
2024-02-29
سورية تدين جريمة الاحتلال في غزة وتطالب المجتمع الدولي بوقف مجازره في القطاع
2024-02-29
المهندس عرنوس للسفير الإماراتي: تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة بعدد من القطاعات الحيوية
2024-02-29
بمشاركة سورية… بدء أعمال الاجتماع الـ 44 لمديري الجمارك في الدول العربية
2024-02-28
زاسيبكين: ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي السورية
2024-02-28
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء باردة ليلاً
2024-02-29
الوزير مخلوف يطلع على واقع المياه والصرف الصحي في محافظة حمص
2024-02-29
في محافظة ريف دمشق: تكريم 161 أسرة شهيد بأوسمة الإخلاص
2024-02-29
من نفق الحرية إلى طوفان الأقصى… ندوة في مقر المجلس الوطني الفلسطيني بدمشق
2024-02-29
بئر قيراطة بريف درعا في الخدمة بعد توقفها عدة أشهر
2024-02-29
مركز الطفولة المجتمعي في حي الشاغور… خدمات تعليمية وترفيهية مجانية للأطفال
2024-02-29
المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة المهندس عرنوس يستعرض تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار ويوافق على مشروع جديد
2024-02-29
رياضة
ليفربول يفوز على ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنكليزي
2024-02-29
نابولي يفوز على ساسولو بسداسية في الدوري الإيطالي
2024-02-28
مانشستر سيتي يفوز على لوتون بكأس الاتحاد الإنكليزي
2024-02-28
بطولة تنشيطية بالشطرنج السريع بالسويداء
2024-02-27
روما يهزم تورينو بثلاثية في الدوري الإيطالي
2024-02-26
منتخب سورية بكرة السلة للرجال يفوز على نظيره الإماراتي في تصفيات كأس آسيا
2024-02-26
نتائج متميزة لنادي بصرى الشام في بطولة التجمعات لألعاب القوى
2024-02-26
اقتصاد
ضمن مشروع دعم أسر الشهداء والجرحى… اتحاد غرف التجارة يطلق دورته التدريبية الثانية في حمص
2024-02-29
الذهب ينخفض ألفي ليرة في السوق المحلية
2024-02-29
وزير الزراعة يبحث مع وفد فلاحي عراقي تطوير التعاون الزراعي بين البلدين
2024-02-29
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة 13500 ليرة للدولار
2024-02-29
مهندسات من جامعة دمشق يصممن شبكة لاسلكية للتحكم بالبيوت الزراعية المحمية
2024-02-29
استمرار تراجع أسعار النفط
2024-02-29
النفط يغلق منخفضاً
2024-02-28
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الوزير مخلوف يطلع على واقع المياه والصرف الصحي في محافظة حمص
صباغ للسفير الإماراتي: ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية ولا سيما على المستوى البرلماني
التعاون الصناعي بين سورية والهند محور مباحثات السفير الهندي في غرفة صناعة دمشق وريفها
صباغ يبحث مع السفير الموريتاني بدمشق تطوير العلاقات بين البلدين في المجال البرلماني
سورية تدين جريمة الاحتلال في غزة وتطالب المجتمع الدولي بوقف مجازره في القطاع
المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة المهندس عرنوس يستعرض تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار ويوافق على مشروع جديد
ضمن مشروع دعم أسر الشهداء والجرحى… اتحاد غرف التجارة يطلق دورته التدريبية الثانية في حمص
المهندس عرنوس للسفير الإماراتي: تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة بعدد من القطاعات الحيوية
العدل تعلن أسماء المقبولين للدراسة في المعهد العالي للقضاء (الدورة الرابعة)
الحرارة إلى ارتفاع والجو صحو بشكل عام
من معرض روح الذي أقيم في ثقافي كفرسوسة
2024-02-29
تصوير: حسام حيو
من معرض روح الذي أقيم في ثقافي كفرسوسة
2024-02-29
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