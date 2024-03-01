زاخاروفا تصف تصريح وزير الدفاع الأمريكي بشأن الصدام المباش بين روسيا والناتو بالجنون

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشأن إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا وأمريكا بـ “الجنون”.

ووفق موقع قناة روسيا اليوم فإن زاخاروفا تساءلت في قناتها على تيليغرام تعليقاً على تصريح أوستن اليوم بأن هزيمة أوكرانيا ستهدد بصدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بالقول: “هل هذا تهديد مباشر لروسيا أم محاولة لإيجاد ذريعة لفلاديمير زيلينسكي”.

وأضافت زاخاروفا: “إن كليهما جنون، ولكن الآن يرى الجميع من هو المعتدي إنها واشنطن”.

وكان وزير الدفاع الأمريكي صرح في وقت سابق اليوم إنه يعتقد أن القيادة الروسية لن تتوقف في حال هزمت أوكرانيا قائلاً: “إذا خسرت أوكرانيا، أنا واثق من أن الناتو سيخوض حرباً مع روسيا”.

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