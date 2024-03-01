بدء تسجيل حالات فاقدي الأطراف السفلية للأطفال دون 17 عاماً في الحسكة

الحسكة-سانا

بدأت الجمعية الطبية السورية في الحسكة تسجيل حالات فاقدي الأطراف السفلية للأطفال دون سنة 17 عاماً، وذلك في مركز الجمعية بمدينة الحسكة.

وفي تصريح لمرسل سانا بيّنت مديرة المشاريع في الجمعية الدكتورة سمر الصومعي “أنه بإمكان الأسر التي لديها طفل فاقد أحد الطرفين السفليين أو كليهما مراجعة مركز الجمعية في مدينة الحسكة لتسجيل وتوثيق الحالة كمرحلة أولى لإجراء عمليات تركيب أطراف بتعاون ودعم من الفريق الطبي الروسي في القامشلي”.

وأضافت الصومعي إن المرحلة الأولى ستركز على تركيب الأطراف السفلية حصراً للأطفال دون سنة 17 عاماً، وفي المرحلة الثانية سيكون هناك استقبال لحالات فاقدي الأطراف من الكبار.

ولفتت مديرة المشاريع إلى أن “الجمعية أجرت سابقاً 9 عمليات تركيب أطراف علوية وسفلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقسم الأطراف الصناعية في الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني”.

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