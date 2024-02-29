استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقيه برصاص قوات الاحتلال جنوب غرب الخليل

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني، وأصيب شقيقاه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وأطلقت الرصاص على ثلاثة فلسطينيين أشقاء، ما أدى لاستشهاد أحدهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الشهيد أصيب برصاص الاحتلال في القلب بشكل مباشر، في حين أن شقيقه الأول بحالة حرجة بعد إصابته بعدة رصاصات استقرت في الصدر والبطن والأطراف، والثالث أُصيب في قدمه.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة يتما جنوب نابلس، لدى مروره على أحد حواجزها، كما اعتقلت فتاة شمال شرق القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الشيخ عنبر في بلدة الزعيّم شرق القدس المحتلة وجرفت أراضي للفلسطينيين مساحتها دونم واحد.

وكان استشهد فلسطينيان في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

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